Dünya SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ederken salgının merkezinde normalleşme adımları atılıyor.
Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği bildirildi. Çinli yetkililer 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak.
Çin'de meydana gelen koronavirüs kaynaklı 3 bin 281 ölümün 3 in 260'ı Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşanmıştı.
Çin hükümeti ülkede başlayan koronavirüs salgının ardından 58 milyondan fazla insanın yaşadığı Hubei eyaletini 23 Ocak'ta karantinaya almıştı.
ÇİN SEDDİ KISMEN AÇILIYOR
Ülkenin en önemli kültürel miraslarından olan Çin Seddi koronavirüs salgınının ardından turizme kapatılmıştı.
Çinli yetkililer Çin Seddi'nin 25 Mart'tan itibaren kısmen kullanıma açılacağını duyurdu.