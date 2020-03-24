Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkede bugünden itibaren bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.

Tayland'da Kovid-19 salgınında 4 kişi hayatını kaybetti, 827 kişide virüs tespit edildi.