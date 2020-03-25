Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar" dedi. Geçen haftalardaki virüsün kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirten Trump'ın "Ülkenin normale dönmesi üç-dört ay sürmeyecektir" açıklamasında bulunması dikkati çekti. ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 582’ye yükselirken vaka sayısı 46 bin 148’e ulaştı. Virüsün en fazla etkilediği yerlerden olan New York’ta, dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center virüsle mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü. Virginia eyaletinde lise ve altı bütün okullarda, eğitim öğretim yılının sonuna kadar tatil edildiğini açıkladı.