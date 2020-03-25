Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 teşhisiyle Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4’e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün de 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 1930'a ulaştığını duyurmuştu.