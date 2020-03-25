Yüzlerce vatandaşını korona virüs nedeniyle kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya, NATO’dan yardım istedi. İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, NATO ortaklarından virüs tanı kitleri, solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlar istediklerini açıkladı.
Korona virüs nedeniyle ölü sayısında Çin’i geçen İspanya’da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 47 bin 610’a ulaştı.
İspanya, korona virüsle mücadelede NATO’dan yardım istedi
25.03.2020 - 15:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüsle mücadelede zorlanan İspanya, NATO’dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istedi.
Yüzlerce vatandaşını korona virüs nedeniyle kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya, NATO’dan yardım istedi. İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, NATO ortaklarından virüs tanı kitleri, solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlar istediklerini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : nato,
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