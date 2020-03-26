Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni korona virüs vakasının daha görüldüğü ve vaka sayısının 132’ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, 8 vakadan ikisinin Avrupa ülkelerinden gelen, 4’ünün teyit edilmiş vaka ile temas yoluyla bulaşmış olduğu ve diğer iki vakanın ise tıbbi hikayesinin araştırıldığı kaydedildi. Ülkede 5 korona virüs vakasının yoğun bakımda tedavi gördüğünün altı çizilirken 132 vakadan 69’unun Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi.