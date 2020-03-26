Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyada hızla yayılan korona virüs salgınında KKTC’deki vakaların son güncellemelerini aktardı. Sağlık Bakanı Pilli, 588 kişiye yapılan testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını duyurdu. Tespit edilen son vakalar ile KKTC'de toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.