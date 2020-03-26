Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyada hızla yayılan korona virüs salgınında KKTC’deki vakaların son güncellemelerini aktardı. Sağlık Bakanı Pilli, 588 kişiye yapılan testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını duyurdu. Tespit edilen son vakalar ile KKTC'de toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.
KKTC’de koronavirüs vaka sayısı 47’ye yükseldi
26.03.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vaka sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : KKTC,koronavirüs,bilanço,
691096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691096.aspx
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