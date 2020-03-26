Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir süren müzakere sürecinde içindeki bazı madddeler sebebiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında gerginlik oluşturan tasarı, bu kez oylamaya katılan 96 senatörün tümünden destek gördü.

ABD'nin en büyük ekonomik yardım paketi olarak tarihe geçen 880 sayfalık tasarının, en kısa sürede Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak imzalanması için Başkan Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

Tasarıda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara 1200 dolar nakit yardım yapılacak

Buna göre, gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200 dolar nakit yardım yapılması kararlaştırılırken, küçük ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.

Tasarıda ayrıca büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmaması, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemesi veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmaması için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörülüyor.