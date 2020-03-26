Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin avukatı ve yakın arkadaşı olan danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın sağlığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kötüleşti.

Ülkesinde saygı duyulan bir insan hakları savunucusu olan Mulumba 74 yaşında hayatını kaybetti.

Mulumba'nın virüsü, sağlık kontrolü için gittiği Fransa'da kapmış olabileceği belirtiliyor.

Burkina Faso'da Kovid-19'lu vaka sayısı 146'ya çıktı

Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 81 testten 31’inin pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19'un ülkede görüldüğü 9 Mart’tan bu yana vaka sayısının 146'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bunlardan 10’unun iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgının daha da yayılmasının önüne geçmek için halka sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.