Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali'de ülke basındaki haberlere göre muhalefet lideri Cisse ve kurmayları seçim çalışmaları için ülkenin merkezindeki Niafunke'ye gitti.

Cisse'nin partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliğinden (URD) yapılan açıklamada, Cisse'nin beraberindekilerle Sarafere kentinden Koumaira kentine doğru yola çıktığını ancak 15.30'dan bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Muhalefet lideri ve ekibinden kimsenin telefonuna ulaşılamadığı kaydedilen açıklamada, URD mensuplarının endişe içinde olduğu, hükümet, ordu ve Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yardım talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Daha önce Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Cisse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 kez aday olmuştu.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afrika ülkesi Mali’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının başladığını belirtti.

Mali’nin kara sınırlarının yolcu geçişine kapatıldığını kaydeden Keita, salgın tehdidine rağmen pazar günkü genel seçimlerin gerekli önlemler alınarak düzenleneceğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kamerun’da vaka sayısı 75’e çıktı

Diğer yandan Kamerun’da görülen Kovid-19 vaka sayısı 75’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son testlerde 9 vakanın pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların en fazla başkent Yaounde, Douala ve Bafoussam kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Başbakan Joseph Dion Ngute, basına yaptığı açıklamada halkın sosyal izolasyon kurallarına uymadığını vurgulayarak, kural ihlallerine sert yaptırımlar getireceklerini bildirdi.