Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya basını, binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü pandemisine karşı insanlara en doğru tavsiyeleri vermeye çalışırken, ABD’li Newsweek dergisi Hz. Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) salgınlarla ilgili hadisini örnek gösterdi. Haftalık yayın yapan Newsweek dergisi korona virüsle mücadelede doktor ve uzmanların hijyen ve karantina tavsiyeleri verdiğine dikkat çekerek, bin 400 yıl önce Peygamber Efendimizin (sallallahü teala aleyhi vesellem) de pandemiyle ilgili hijyen ve karantina önerisinde bulunduğunu yazdı.



Dergide yer alan yazıda, Hz. Muhammed’in (sallallahü teala aleyhi vesellem) Covid-19 gibi bir salgını önlemek ve salgınla mücadele etmek için en doğru tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Peygamber Efendimizin, “Bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız” hadisinin yer verildiği yazıda aynı zamanda “Bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır” sözleri yer aldı.

Hz. Muhammed’in (sallallahü teala aleyhi vesellem) insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara teşvik ettiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Hz. Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) hadislerini veya şu sözlerini düşünün: ‘Temizlik imandan gelir.’ ‘Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın; uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz.’ ‘Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.”



Hz. Muhammed’in (sallallahü teala aleyhi vesellem) hastalıklara karşı insanlara tıbbi tedavi ve ilaç almayı önerdiği ifade edilen yazıda, “İnsanlar tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını vermediği hiç bir hastalık yaratmamıştır” hadisi örnek verildi.