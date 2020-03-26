Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'deki Federal Basın Merkezinde, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Almanya Tabipler Birliği Başkanı Andreas Gassen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere yüklenme olabileceğini hesaba kattıklarını belirten Spahn, "Şu an fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz." dedi.

Spahn, hiç kimsenin gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceğini öngöremediğini vurgulayarak, bu krizde önemli olanın Kovid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısının artırılması olduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın haftada 300 ila 500 bin virüs testi yapma imkanının bulunduğuna işaret eden Spahn, bunun uluslararası kıyasa göre yüksek bir rakam olduğunun altını çizdi.

Spahn, "Çok fazla test yapmak istiyoruz ancak daha spesifik olarak test yapmak istiyoruz. Vatandaşların enfekte olup olmadıklarını bilmek istemeleri anlaşılabilir bir şey. Ancak sınırlı kapasite var." ifadelerini kullandı.

"9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin Kovid-19 testi yapıldı"

Almanya Tabipler Birliği Başkanı Gassen, ülkede 9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin yeni tip koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlıklı kişilere test yapmanın tıbbi olarak anlamsız olduğuna işaret eden Gassen, "Test uygulama kapasitemiz yüksek ancak 83 milyonu test edecek kadar yeterli değil." dedi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler de bazı kentler ve beldelerin daha büyük salgın olaylarını kontrol altına almayı başardıklarını belirterek, ''Bu kısmen festivaller veya gezilerin iptaliyle bağlantılı olarak meydana geldi. Ancak bazılarının neden hala kutlama yapmak istediklerini anlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.