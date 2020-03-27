Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peygamber Efendimizin “Bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız” hadisinin yer verildiği yazıda aynı zamanda “Bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır” sözleri yer aldı. Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi vesellem) hastalıklara karşı insanlara tıbbi tedavi ve ilaç almayı tavsiye ettiği ifade edilen metinde “İnsanlar, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını vermediği hiç bir hastalık yaratmamıştır” hadisi örnek verildi.