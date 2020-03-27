Peygamber Efendimizin “Bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız” hadisinin yer verildiği yazıda aynı zamanda “Bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır” sözleri yer aldı. Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi vesellem) hastalıklara karşı insanlara tıbbi tedavi ve ilaç almayı tavsiye ettiği ifade edilen metinde “İnsanlar, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını vermediği hiç bir hastalık yaratmamıştır” hadisi örnek verildi.
ABD basını Peygamber Efendimizi örnek gösterdi
27.03.2020 - 04:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya basını, binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs pandemisine karşı insanlara en doğru tavsiyelerde bulunmaya çalışırken ABD’li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi vesellem) salgınlarla ilgili hadisini örnek gösterdi.
Etiketler : hadisi şerif,peygamber efendimiz,
691361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691361.aspx
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