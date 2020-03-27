Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 840'a ulaşırken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Rusya’da birçok organizasyonda gösteriler yapan akrobasi uçaklarının pilotları, Rusya Savunma Bakanlığının desteği ile Moskova semalarına çıkarak bir uçuş gerçekleştirdi. Ülke genelinde, virüsle mücadele ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir araya gelen pilotlar, gökyüzüne Türkçesi "Kendine iyi bak - Ev Kal" yazısı yazdı. Moskova semalarında uzun bir süre kalan yazı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova’da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı konulmuş, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da ülke genelinde vatandaşlara 1 hafta boyunca sürecek ücretli izin hakkı tanınmıştı.



Rusya'da koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.