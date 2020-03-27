Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında vaka sayısının 80 bin 589’a ulaştığı İtalya’da, ana muhalefet partisi başkanı ve eski başbakan Matteo Salvini, Çin’i koronavirüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti.

Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Çin geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya’ya tıbbi ekip göndermişti.