Singapur’da korona virüs vaka sayısının 683’e yükselmesinin ardından tedbirler artıyor. Hükümet, sosyal mesafeyi korumaya Singapurlulara karşı sert tedbirler alıyor. Sosyal mesafeyi korumayanlar para yada hapis cezası bekliyor. Cezalar 6 aydan başlayan hapis veya 7 bin dolarlık para cezası olacak. Karar, Nisan sonuna kadar uygulanacak.
Öte yandan Singapur hükümeti barları ve gece kulüplerini kapattı. Bir düzineden fazla insanın toplanmasını kısıtladı ve büyük etkinlikleri de yasakladı.