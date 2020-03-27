Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko korona virüsüne yakalandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçeko sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko ve ailesinin son 1 ay içinde ülke dışında bulunmadıklarını ifade ederek sağlık durumunun "tatmin edici" olduğunu ve görevini uzaktan yürüttüğünü bildirdi.
Öte yandan korona virüsü nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da 226 virüs vakası bulunuyor.
Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko, koronavirüsüne yakalandı
27.03.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna'da Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Kiev Emniyet Müdürü Andrei Krişçenko korona virüsüne yakalandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçeko sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev Emniyet Müdürü Krişçenko ve ailesinin son 1 ay içinde ülke dışında bulunmadıklarını ifade ederek sağlık durumunun "tatmin edici" olduğunu ve görevini uzaktan yürüttüğünü bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kiev,koronavirüs,emniyet müdürü,
691605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691605.aspx
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