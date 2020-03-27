Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Philippe, yaptığı açıklamada, salgının ülkede yol açtığı krizin bir süre devam edeceğini ve durumun hızlı şekilde düzelmeyeceğini belirtti.

"Gelecek günlerde durum zor olacak." ifadesini kullanan Philippe, yarın salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sağlık Bakanı Olivier Veran ile basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

Öte yandan, 100 devlet hastanesi ve 3 bin 800 yaşlı bakımevini çatısı altında toplayan Fransa Hastaneler Federasyonu (FHF) Başkanı Frederic Valletoux, yaptığı açıklamada, Paris’in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki hastanelerin 2 gün içinde kapasitesini aşacağı uyarısında bulundu.

Fransa'da salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya, vaka sayısı ise 29 bin 155'e yükselmişti.