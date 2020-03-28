Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmada “Tahminlerimize göre yasağı erken kaldırmak ya da ani bir kaldırma kararının verilmesi ikinci bir dalgaya yol açabilir. Karantinanın kaldırılma süreci yavaş yavaş gevşetilerek olmalı” ifadeleri kullanıldı. İngiltere'deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulunda Uzman Kiesha Prem "Vuhan şehrinin sosyal ilişkileri azaltmak için uygulamaya koyduğu benzeri görülmemiş tedbirler salgının kontrolüne yardımcı oldu. Ancak şehir fiziki mesafeli tedbirleri erken kaldırmaktan kaçınmalı. Bunun için gerçekten dikkatli olmalı. Bu durum vakalarda daha erken bir ikincil tepe noktasına yol açabilir” dedi. Öte yandan iki aylık katı bir karantinanın ardından seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı Vuhan’da çarşamba günü tren ve otobüs istasyonları adeta kilitlendi. Öte yandan son 24 saatte Çin'de son 24 saatte beş kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede, 54'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 55 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.