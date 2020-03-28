Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, Korona virüse karşı vatandaşlarına uyarıda bulundu. Açıklamasına, Türkçe kelimeler de ekleyen Zanen, “Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen" ifadelerini kullandı.
Konuşmasını Hollandaca sürdüren Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın" şeklinde konuştu.
Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Koronavirüs mesajı
28.03.2020 - 12:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarına Türkçe ve Hollandaca uyarıda bulunarak "Evde kalın lütfen" dedi.
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, Korona virüse karşı vatandaşlarına uyarıda bulundu. Açıklamasına, Türkçe kelimeler de ekleyen Zanen, “Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Utrecht Belediye Başkanı,türkçe,koronavirüs,
691795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691795.aspx
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