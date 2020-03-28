Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbirinden önemli antik yapıların bulunduğu ve Sokrates gibi birçok ünlü filozofun doğum yeri olan Atina'da, şu ana kadar 966 vaka tespit edilirken aralarında Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu bir kişinin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından önce, özellikle Akropolis'in de bulunduğu Monastiraki semtinin yerli ve yabancı turistlerlerle dolup taşan tarih kokulu sokakları, şimdilerde yüzü maskeli az sayıda kişinin dolaştığı bir bilim kurgu filmi setini andırıyor.

23 Mart'ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, dışarıya ancak gidilecek yerin belirtildiği bir formla çıkılabiliyor.

Polis, başkentin birçok noktasında yaptığı kontrollerle yasağa uymayanlara 150, yurt dışından gelen ve 14 günlük karantina kuralını ihlal edenlere ise 5 bin avro para cezası kesiyor.

Benzer görüntülerin diğer şehirlerde de yaşandığı Yunanistan'da, halkın market, hastane ve eczaneye gitmek, egzersiz yapmak ve evcil hayvanlarını gezdirmek için sokağa çıkmalarına izin veriliyor.

Türk köyü karantinada

Öte yandan Batı Trakya'daki Mustafçova (Miki) Belediyesine bağlı Türklerin yaşadığı Şahin köyü, vakaların artması ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle karantina altına alındı.

Sadece Brüksel'e sefer yapılıyor

Yunanistan'da uygulanan önlemler kapsamında, Aegean Airlines, tüm yurt dışı seferlerini 26 Mart'tan 30 Nisan'a kadar askıya almıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, AB ile irtibatın sürmesi açısından sadece Brüksel'e az sayıda sefer yapılacağı kaydedilmiş, iç seferlerin de büyük oranda azaltıldığı belirtilmişti.