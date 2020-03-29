Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, yeni tip koronavirüsle mücadele için ciddi tedbirler alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Ülke tarihinin en büyük ekonomik destek paketi, sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanı sıra zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkânı ve doğrudan ödeme yapılmasını öngörüyor. Belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200'er dolar nakit yardım yapılacak; küçük ve orta ölçekli işletmelere 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılacak ve öğrencilerin okul borçları 30 Eylül'e kadar ertelendi. Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor.

SAĞLIKÇILARA ERKEN MEZUNİYET FIRSATI

Öte yandan ABD’de vaka sayısı 105 bine yükselirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 717’ye ulaştı. Virüsle mücadeleyi hızlandıran Washington yönetimi, sağlık çalışanlarının sayısını artırmayı hedefliyor. Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Marylou Sudders "Bütün tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istiyoruz" çağrısında bulundu. Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts Tıp Fakülteleri Sudders'ın çağrısına destek verdi. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Karen Antman mezuniyet töreninin 17 Nisan'a çekildiğini bildiren bir mektubu öğrencilerle paylaştı.

SANAL TÖREN YAPILACAK

Ödevlerini tamamlayan bütün öğrencilerin mezuniyet için yeterli olduğu düşünülüyor ve 17 Nisan 2020'de sanal mezuniyet töreni yapılacak. Dekan Antman "Sizler yüzyılımızın tıbben en zorlu zamanlarından birinde mezun oluyorsunuz. Kısa süre içinde ülkemizin Covid-19’a karşı verdiği mücadelenin bir parçası olacaksınız. Yakın zamanda hastalarınızın iyileşmesi için oynayacağınız rol için şimdiden gurur duyuyoruz" ifadelerine de yer verdi.