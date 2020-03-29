Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Sosyal hayat durdu, insanlar evden çıkamaz oldu. Birçok şehir karantina altına alındı, devletler dış dünyaya kapandı. Ülkelerin virüsü alt etmek için aldığı tedbirler şu şekilde:

TÜRKİYE: 17 Mart'tan itibaren uçuşlar kısıtlı. Kara sınırları kapandı. Ülkeye girişte testi pozitif çıkanlar 14 gün boyunca bir devlet tesisinde karantinaya alınıyor. Diğerleri 14 gün içinde kendi kendine karantinada kalacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalara sokağa çıkmak yasak.

AVRUPA

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna’da turistlere giriş yasağı. Uçuşlar, bazı kara/deniz sınırları kapalı. Zorunlu olmayan hareketler kısıtlandı.

AVUSTURYA: İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya veya İsviçre'ye uçuşlar iptal. İtalya'dan kara yolu ile gelen yolcular sınırda koronavirüsten etkilenmediklerini belirten bir sağlık sertifikası ibraz etmeli. 15 Mart'ta Tirol, Salzburg ve Vorarlberg kapandı.

HOLLANDA: Kültür ve spor faaliyetleri, büyük toplantılar kısıtlandı; restoranlar ve barlar kapalı; belirli saatlerde açık olması muhtemel dükkânlar; toplu taşıma sınırlı. Bazı uçuşlar askıya alındı.

BELÇİKA: AB dışından uçuşlar askıya alındı. Gerekli olmayan hareket kısıtlamaları (örn. gıda alışverişi, tıbbi bakım hariç). Kültürel ve sportif faaliyetler yasak; büyük toplantılar kısıtlandı; restoranlar ve barlar kapalı; belirli saatlerde açık olması muhtemel dükkânlar; toplu taşıma sınırlı. Bazı uçuşlar askıya alındı.

BOSNA-HERSEK: 14 gün boyunca otomatik karantina. Bazı sınırlar kapalı ve bazı uçuşlar askıya alındı. 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne 31 ​​Mart'a kadar kendini izole etme şartı...

HIRVATİSTAN: Sınırlar 19 Mart'tan itibaren 30 gün boyunca kapatıldı.

KIBRIS: Uçuşlar en az 4 Nisan'a kadar ertelendi.

DANİMARKA:

Bazı uçuşlar askıya alındı. 21 Mart'tan en az 4 Nisan'a kadar Grönland'da seyahat yasağı. İsveç ile sınırlar 14 Mart'tan itibaren kapalı.

FRANSA: Bazı uçuşlar askıya alındı. Kanallar arası tren ve feribot seferleri azaldı. 17 Mart'tan itibaren zorunlu olmayan hareketle ilgili kısıtlamalar. Kültürel ve sportif faaliyetler, büyük toplantılar yasak. Restoranlar ve barlar kapalı; mağazaların sınırlı saatlerde açık olması ve toplu taşıma araçlarının kullanımı sınırlı.

YUNANİSTAN: 14 gün boyunca otomatik karantina. Kültürel ve sportif faaliyetler, toplantılar kısıtlandı; restoranlar ve barlar kapalı; dükkânlar ve toplu taşıma araçları sınırlı; İngiltere İtalya, İspanya ve Türkiye'ye yapılan uçuşlar askıya alındı.

KARADAĞ: Japonya, Fransa, Almanya, İsviçre, Danimarka, Avusturya, İtalya, İspanya, Güney Kore, İran ve Çin'in Hubei eyaletinde bulunan yolculara giriş yasağı.

PORTEKİZ: İspanya ile kara sınırlamaları. AB dışından uçuşlar askıya alındı ​​(İngiltere, ABD, Kanada, Venezuela, Güney Afrika ve Portekizce konuşulan ülkeler dâhil değil). Azores, Madeira ve Porto Santo'ya gelen herkes için 14 gün boyunca otomatik karantina. Gerekli olmayan hareket kısıtlamaları yakında uygulanacaktır.

ROMANYA: İtalya'dan uçuşlar, otobüs ve tren rotaları askıya alındı. Büyük toplantılar kısıtlandı ve bazı toplu taşıma araçları askıya alındı.

SLOVAKYA: Uçuşlar kısıtlandı kara/deniz sınırları kapalı. Zorunlu olmayan faaliyetler yasak.

İSPANYA: Bütün sınırlar 23 Mart tarihinden itibaren 30 gün boyunca giriş için kapatıldı. Bazı uçuşlar askıya alındı. Kara sınırları kısıtlandı. Gıda alışverişi, tıbbi bakım hariç sokağa çıkma yasağı getirildi.

İSVEÇ: İskandinav Hava Yolları uçuşlarının hepsi askıya alındı. Diğer seyahat seçenekleri sınırlı.

İSVİÇRE: Kara sınırları kısmen kapalı, bazı uçuşlar kısıtlı. Zorunlu ihtiyaçlar hariç sokağa çıkma yasağı. Restoranlar ve barlar kapalı; marketlerin sınırlı saatlerde açık ve toplu taşıma araçları sınırlı.

ASYA

SOSYAL MESAFEYİ BOZAN 45 BİN TL CEZA ÖDÜYOR

Ermenistan, Butan, İsrail, Kuveyt, Makao, Maldivler, Moğolistan, Umman, Suudi Arabistan ve Türkmenistan, bazı uçuşları ve virüs olan ülkelerden girişleri yasakladı.

AZERBAYCAN, BAHREYN 14 gün boyunca zorunlu karantina. e-Vizeler askıya alındı. Uçuş tarifeleri azaldı.

HİNDİSTAN 18 Mart'tan itibaren İngiltere, AB ve Türkiye'den bütün yolculara giriş yasağı. Ticari uçuşlar 29 Mart'a kadar ertelendi. Bütün vizeler ve e-Vizeler 15 Nisan'a kadar geçersiz.

ENDONEZYA 14 gün önce İngiltere, İran, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İsviçre'den gelen yolculara giriş yasağı. Bütün vizeler başlangıçta 20 Nisan'a kadar askıya alındı. Uçuşlar ciddi şekilde bozuldu ve toplu taşıma seçenekleri sınırlı.

JAPONYA Ülkeye girişten 14 gün önce Çin, İran veya İtalya'da bulunan yolculara giriş yasağı.

LÜBNAN Bütün sınırlar kapandı ve uçuşlar askıya alındı. ​Gıda alışverişi, tıbbi bakım hariç yasağı ihlal edenler hapis cezası alabilir; kamu ve özel toplantılar yasaklandı; toplu taşıma askıya alındı.

NEPAL Kara sınırları kapandı. Bütün dağcılık seferleri askıya alındı. Gezginlerin koronavirüs olmadığını belirten bir sağlık sertifikası göstermesi gerekli.

SİNGAPUR: Giriş ve transit yasağı. Sağlık Bakanlığı, Singapur’da “geçici olmayan” etkileşimlerde bir metrelik fiziksel mesafeyi korumayanlara kişilere 6.985 $ (45 bin TL) kadar para cezası ve altı aya kadar hapis cezası verilecek.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Turistlere giriş yasak. Bazı uçuşlar askıya alındı. Toplu taşıma 22 Mart'tan itibaren iki hafta süreyle yapılmayacak

ÖZBEKİSTAN: Hava ve deniz sınırları kapatıldı. 14 gün boyunca otomatik karantina. Dışarıda yüz maskesi takmak zorunlu.

AFRİKA

AVRUPA'DAN GELENE KAPILAR KAPANDI

Cezayir, Kamerun, Kongo, Gana, Gine-Bissau ve Uganda sınırları kapatıldı ve uçuşlar askıya alındı.

MISIR: 31 Mart'a kadar giriş yasağı. Bütün hava trafiği 19-31 Mart tarihleri ​​arasında askıya alındı.

ETİYOPYA: Son zamanlarda etkilenen ülkelerde olan gezginler için 14 gün boyunca otomatik karantina. Bazı uçuşlar askıya alındı. Kara sınırları kapandı. Büyük toplantılar kısıtlandı.

GÜNEY AFRİKA: Bazı uçuşlar askıya alındı.15 Mart'tan bu yana Çin, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Güney Kore, İspanya, İsviçre, ABD veya İngiltere'den gelen yolculara hem giriş hem de transit geçiş yasağı var.

TUNUS: Turistlere giriş yasağı. Uçuşlar askıya alındı ​​ve deniz sınırları kapandı. Sokağa çıkma yasağı 06.00-18.00 ve temel olmayan hareket kısıtlamaları. Kültürel ve sportif faaliyetler yasak. Etkilenen bir ülkeden gelen herkes için 14 gün boyunca karantina.

AMERİKA

İŞİ OLMAYAN ÜLKEYE GİREMEZ!

ARJANTİN: Sınırlar kapatıldı ve 12 Mart'tan itibaren 30 gün boyunca bütün uçuşlar askıya alındı. 31 Mart'a kadar ülke çapında karantina.

KANADA: ABD sınırı 20 Mart'tan itibaren zorunlu olmayan yolculuğa kapalı. Bazı uçuşlar askıya alındı.

KOLOMBİYA: 23 Mart'tan itibaren havaalanları kapandı ve uluslararası uçuşlar askıya alındı. Başlangıçta 13 Nisan'a kadar zorunlu olmadıkça sokağa çıkma yasağı. Kara ve deniz sınırları kapalı.

KÜBA: 14 gün boyunca karantina. Restoranlar, hizmet saatleri kısıtlı; toplu taşıma araçları sınırlı.

MEKSİKA

Bazı uçuşlar askıya alındı. Büyük toplantılar kısıtlandı. ABD ile kara sınırı, 21 Mart'tan (yerel gece yarısı) 30 gün boyunca zorunlu olmayan bütün trafiğe kapalı.

PERU: Bütün sınırlar kapandı ve 16 Mart'tan itibaren 15 gün boyunca zorunlu olmayan hareket kısıtlamaları (sadece gıda alışverişi ve tıbbi bakım).

ABD: Turistlere giriş yasağı. Kanada sınırı 20 Mart'tan itibaren (EST gece yarısı) zorunlu olmayan yolculuklara kapalı. Bazı uçuşlar askıya alındı.

URUGUAY: Avrupa ile bütün uçuşlar askıya alındı. Büyük ticari tesisler bir sonraki duyuruya kadar kapalı. Yabancıların en kısa sürede ayrılmaları öneriliyor.