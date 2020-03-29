Uruguay Acil Durum Sisteminin (Sinae) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski bakanın Covid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu.
Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da sosyal medya hesabından Gonzalez'in ailesine baş sağlığı diledi.
Ülkede iktidardaki Ulusal Parti üyesi Gonzalez, 1993-1995 döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş, 1996'dan 2010 yılına kadar da Uruguay Seçim Mahkemesinde üst düzey görevde bulunmuştu.
Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Covid-19 şu ana kadar 304 kişide görüldü.