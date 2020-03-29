Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Yeni Zelanda'da ilk can kaybı yaşandı. Hayatını kaybeden hastanın yoğun bakımda tedavi gören 70 yaşlarındaki bir kadın olduğu açıklandı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 514 olarak açıklandı.



Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilen Yeni Zelanda'da Başbakanı Jacinda Ardern, yaşanan can kaybı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Ülke genelinde koronavirüsle mücadelenin 3. seviyeye çıktığını hatırlatan Ardern, "Bugün çok üzücü bir gün. Alarm seviyemizi 3'e yükselttik ve 48 saat içinde 4'üncü seviyeye geçeceğiz" dedi.



Halka seslenen Ardern, "Bu virüsün yayılmasını durdurmak için neden bu kadar güçlü önlemler aldığımızı şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Kişilerle temasa geçmeden en basit görevlerde rol oynayabilirsiniz. Evde kalın. Zinciri kırın ve hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.