Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan 724 test sonucunun 51'inin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 278'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.
Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.
Filistin
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.
Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.
Filistin'deki Covid-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.