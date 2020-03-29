Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, tedavi altına alınan yeni hastalardan sekizinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 209'a yükselirken, koronavirüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise taburcu oldu.
Yaklaşık 3 bin kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 25 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.
Azerbaycan’da 27 kişide daha koronavirüs tespit edildi
29.03.2020 - 16:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da, 27 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 209’a yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
Etiketler : koronavirüs,
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