ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi
29.03.2020 - 17:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,covid-19,
692130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692130.aspx
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