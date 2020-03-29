Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin Covid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.

Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.