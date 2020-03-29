Kerkük'te terör örgütü DEAŞ’e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bulundukları K1 askeri üssünden askerlerini çekerek Irak ordusuna devretti. Irak’ta ABD’ye bağlı Musul’un güneyinde bulunan Elgayara üssünü de Irak ordusuna devretmişti. Irak’ta ABD öncülüğünde 9 askeri üs bulunuyor.
Kerkük'te ABD askerleri K1 üssünden çekildi
29.03.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin K1 (Keyven) üssünden çekildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kerkük,abd askeri,k1,
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