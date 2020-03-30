Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle bugüne kadar 10 binin üzerinde can kaybı yaşanan İtalya, salgının en çok etkilediği ülke konumunda. Koronavirüs salgınıyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, Avrupa Birliği’ne olan öfkeleri de her geçen gün artıyor. Ekonomi ve sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'nın yardımına, üyesi olduğu AB değil Rusya koşmuş, bu ülke geçtiğimiz günlerde Floransa'ya askerî araçlarla tıbbi malzeme ulaştırmıştı. Kriz giderek derinleşirken İtalyanlar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktı.



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Milano'da bulunan Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü Direktörü Giuseppe Remuzzi, 2019’un özellikle kasım ve aralık aylarında Lombardiya bölgesinde normalin üzerinde grip ve zatürre vakası kaydedildiğini, Covid-19’un Çin’den önce Lombardiya bölgesinde görülmüş olabileceğini iddia etti. Milano Üniversitesinde epidemiyoloji ve tıbbi istatistik profesörü Adriano Decarli de salgının daha önce İtalya’da görülüp görülmediğini anlamak için sene sonunda Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatürre ve griple ilgili vakaların hastane kayıtlarını incelediğini ifade etti.