Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi. Covid-19 hastalarından yoğun bakımda olanların sayısı önceki güne göre 332 artarak 4 bin 907'si çıktı. Taburcu olan hastaların sayısı ise son 24 saatte 2 bin 424 artışla 14 bin 709 oldu. 3 bin 82 ölüm ve 22 bin 677 vaka ile salgın Madrid'in ardından en yaygın olarak, Katalonya (1.226 ölü, 15 bin 26 vaka) ve Castilla y La Mancha (539 ölü, 5 bin 246 vaka), Castilla y León (380 ölü ve 5 bin 414 vaka), Bask (265 ölü, 5 bin 740 vaka) ve Valensiya (267 ölü, 4 bin 784 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor. Covid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü hâlin ikinci haftasını dolduran İspanya'da virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısı 10 binin üzerinde bulunuyor.



BELÇİKA ARTIK DALGIÇ MASKESİ KULLANACAK

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkeler yeni tedbirler alıyor. Belçika’da Covid-19 vakası 1.702 artarak 10 bin 836’ya yükseldi. Uygulanan tecrit politikaları sonucu Belçika’nın turizm sektörünün yaklaşık 1,7 milyar avro zarar edeceği düşünülüyor. Belçika'da hastaneye kaldırılan kişi sayısının artmasının ardından solunum cihazlarında yetersizliğin ortaya çıkmasıyla, bazı hastaneler dalgıç maskelerini kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.



EVANJELİK KİLİSESİ EN AZ BİN MÜRİDİNE VİRÜSÜ BULAŞTIRMIŞ

Fransa'da virüsün 17-21 Şubat tarihlerinde Mulhouse şenrindeki Evanjelik kilisesinde yapılan ve iki binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı ortaya kondu. Bu kişilerin virüsü Paris, Orleans, Besançon, Belfort, Dijon, Macon, Agen, Briançon kentlerine götürdüğü öğrenildi. Ayine katılan bir hemşirenin virüsü 250 sağlık çalışanına bulaştırdığı bildirildi.