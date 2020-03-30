İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye yükseldi
30.03.2020 - 12:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,covid-19,bilanço,
692345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692345.aspx
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