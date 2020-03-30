Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken Cezayir’de son 24 saatte 57 korona vakası ve 2 can kaybı daha görüldü. Cezayir’de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükselirken, vaka sayısı ise toplamda 511 oldu. Resmi makamlara göre, korona vaka sayısının en fazla görülen Belide eyaletinde 176 korona vakası kaydedildi.
Cezayir hükümeti 2 gün önce, ülke genelinde sert tedbirler alırken Belide eyaletinin bir sürede daha karantina altında kalacağını bildirdi.
Cezayir'de korona vaka sayısı 511’e yükseldi
30.03.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezayir’de son 24 saatte 57 korona vakası ve 2 ölüm kaydedilirken ülke genelinde toplam vaka sayısı 511’e, can kaybı sayısı ise 31’e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken Cezayir’de son 24 saatte 57 korona vakası ve 2 can kaybı daha görüldü. Cezayir’de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükselirken, vaka sayısı ise toplamda 511 oldu. Resmi makamlara göre, korona vaka sayısının en fazla görülen Belide eyaletinde 176 korona vakası kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,cezayir,
692357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692357.aspx
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