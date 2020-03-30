İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı
30.03.2020 - 19:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Etiketler : İtalya,
692458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692458.aspx
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