Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Conte virüsle bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB'den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti. AB'nin alacağı karara göre vatandaşların Birliğe karşı "daha fazla güven" ya da "tam güven kaybı" yaşayacağının altını çizen Conte "AB bu sağlık krizinden başarıyla çıkamazsa Avrupa'daki aşırı sağ partiler şimdikinden çok daha fazla güçlenecek" dedi.