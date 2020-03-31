İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsten dolayı tedavi gören 49 ve 50’li yaşlarındaki 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, ülkede koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısının 18'e, toplam vaka sayısının ise 4 bin 831'e yükseldiği, 83 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
31.03.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,koronavirüs,
692571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692571.aspx
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