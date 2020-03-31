Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) Virolog Prof. Dr. Steven Van Gucht, Covid-19'a ilişkin düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkede 12 yaşında bir kızın hayatını kaybettiğini bildirdi.

"3 gün süren ateşlenmenin ardından aniden fenalaştı." diyen Van Gucht, "Bu durum, bizi gerek ebeveyn gerek insan olarak gerçekten etkiledi. Bu olay, bize tüm yaş gruplarının komplikasyon geliştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumu "son derece istisnai" olarak nitelendiren Van Gucht, "Neden bazen bir şeylerin yanlış gittiğini bilmiyoruz." dedi.

Daha önce Fransa 'da 16, Portekiz'de 14 yaşındaki iki hasta, salgın dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Belçika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 705'e yükseldi

Son 24 saatte 876 yeni hastanın teşhis edilmesiyle ülke genelinde Covid-19 vaka sayısı 12 bin 775’e yükseldi, 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 705 oldu.

485 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla hastanedeki Covid-19’lu hasta sayısı 4 bin 920’ye yükseldi. Yoğun bakımda bulunan kişi sayısı da 1021 oldu.

Dağıtılan 100 bin maske, tıbbi kullanıma uygun değil

Öte yandan yerel medyadaki haberde, Belçika'da Flaman hükümetinin hastanelere dağıttığı 100 bin maskenin tıbbi kullanıma uygun olmadığı bildirildi.

Covid-19'dan korunmak için dağıtılan maskelerin sanayi kullanımına uygun olduğu kaydedildi.