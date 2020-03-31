Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü’nün verilerine göre, Kosova’da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 13 Mart tarihinden bu yana virüsün bulaştığı hasta sayısı 108’e yükseldi. Kosova’da şimdiye kadar koronavirüsten dolayı sadece 1 kişi hayatını kaybetti. Ancak Priştine Devlet Hastanesine bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde tedavi gören 5 hastanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Kosova’da şimdiye kadar 6 binin üzerinde koronavirüs testi yapıldı.

Koronavirüsün önlenmesine yönelik mücadelenin daha etkili olabilmesi için, Avrupa Birliği (AB) Kosova’ya 5 milyon euro, ABD ise 1.1 milyon euro yardımda bulundu. Kosova’da koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 17.00-06.00 saatlerinde uygulanıyor. Bu yasağa uymayan vatandaşlar cezaya çarptırılıyor.