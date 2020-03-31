Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü’nün verilerine göre, Kosova’da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 13 Mart tarihinden bu yana virüsün bulaştığı hasta sayısı 108’e yükseldi. Kosova’da şimdiye kadar koronavirüsten dolayı sadece 1 kişi hayatını kaybetti. Ancak Priştine Devlet Hastanesine bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde tedavi gören 5 hastanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Kosova’da şimdiye kadar 6 binin üzerinde koronavirüs testi yapıldı.



Koronavirüsün önlenmesine yönelik mücadelenin daha etkili olabilmesi için, Avrupa Birliği (AB) Kosova’ya 5 milyon euro, ABD ise 1.1 milyon euro yardımda bulundu. Kosova’da koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 17.00-06.00 saatlerinde uygulanıyor. Bu yasağa uymayan vatandaşlar cezaya çarptırılıyor.