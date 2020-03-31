Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan son verilere göre, son 24 saatte 97 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 13'ü pozitif çıktı.

Vakalardan 1'i yurt dışı kaynaklı olurken, 12'si temas yoluyla bulaşma ihtimali nedeniyle izlenen kişilerde görüldü.

Ülkede şu ana kadar görülen 175 vakanın 40'ı sağlığına kavuştu, ölümle sonuçlanan herhangi bir vaka henüz bulunmuyor.

Diğer yandan tedavileri süren halihazırdaki 135 vakadan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

- Burkina Faso'da Kovid-19 bulaşan Eğitim Bakanı iyileşti

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ise Kovid-19 bulaşan 6 bakandan Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Ülkede, şu ana kadar 242 vaka görülürken, bunların 12'si ölümle sonuçlandı. Virüsün bulaştığı 31 kişi iyileşti.