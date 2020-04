Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında vaka sayısının gerilediği Çin’in başkenti Pekin’de önlemler devam ediyor. Şu ana dek toplam 416 Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiği başkentte, bir haftadır yerel kaynaklı vaka görülmezken yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı ise 164 olarak açıklandı. Pekin’de salgın nedeniyle şu ana kadar 8 can kaybı meydana geldi.

Yurt dışı kaynaklı vakalar nedeniyle salgında yeni bir dalga görülmesinden endişe eden yetkililer, Pekin’e yapılan uluslararası uçuşları civardaki kentlerde yer alan 12 havalimanına yönlendiriyor.



Sınırdan giriş yapan herkese belirlenen merkezlerde 14 gün karantina uygulanıyor. Geçen hafta itibarıyla yabancıların ülkeye girişini yasakladığı Çin’de toplantılara ve toplu yemeklere dönük kısıtlamalar sürerken, vatandaşlardan maske takmaları, hijyene önem vermeleri ve semptom görülmesi hâlinde sağlık kurumlarına başvurmaları isteniyor.

Pekin’deki bir teknoloji şirketinde çalışan Han Yanan, salgındaki durumun daha ciddi olduğu iki aylık dönem boyunca evden çalıştıklarını söyledi. Çinli kadın, “Şuan durum bayağı iyileşti. Vardiyalar halinde ofise giderek çalışıyoruz. Her gün 2-3 kişi ofise giderken, 10 küsur kişi de evinden çalışıyor” dedi.

Daha önce alışveriş için markete gitmekten endişe duyduklarını aktaran Han, şuan vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla insanların alışverişe gönül rahatlığıyla gittiğini, marketlerde gerekli ürünleri kolayca bulabildiğini belirtti. Salgın nedeniyle eğitime verilen aranın sürdüğüne işaret eden Çinli kadın, “Salgında durumun daha da iyiye gitmesini, okulların açılmasıyla çocuğumun diğer arkadaşlarıyla birlikte okula gitmesini umuyorum” diye konuştu.



Serbest meslek sahibi Li Xianyao adlı Çinli adam ise marketlerde ürün tedarikinde bir sorun bulunmadığına dikkat çekerek, “Salgının ilk günlerinde, bayram döneminde, maske bulunmuyordu. Şimdi maske de var” dedi. Salgın nedeniyle dışarıda yemek yemediklerini, evde yemek pişirmeyi tercih ettiklerini dile getiren Li, kentin yeniden hareketlenmeye başladığına işaret ederek, "Bu hafta, sabahları yine trafik olmaya, yollar tıkanmaya başladı” dedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün korona virüsü nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede korona virüs salgınında can kaybı sayısının 3 bin 312’ye ulaştığını açıkladı. in anakarasında şu ana kadar toplam 81 bin 554 korona virüs vakası kayıtlara geçti.