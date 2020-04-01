Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Mart tarihinde başkent Moskova’da bulunan koronavirüs tedavi hastanesini ziyareti sırasında tokalaştığı ve beraber hastaneyi gezdiği başhekim Denis Protsenko’da koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Kremlin Sarayı’nda olağan üstü hale geçildi. Daha önce de Kremlin’de çalışan bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Rusya lideri Putin için tedbirler arttırılmaya başlandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaşanan son olayların ardından Putin’in uzaktan çalışma sistemine geçtiğini açıkladı. Buna göre Putin tüm toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirecek. Peskov, “Başkan bu sıralar tüm çalışmalarını uzaktan yapıyor. Artık onun uzaktan çalıştığını görüyorsunuz ve bu önlemler daha da arttırılacak” dedi. Peskov, dün yaptığı açıklamada da Putin’e düzenli olarak koronavirüs testi yapıldığını ifade etmişti.