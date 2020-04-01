Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da 2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen son 5 günde 8 kere sokakta izinsiz yakalanan 20 yaşında bir genç 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boulogne-sur-Mer mahkemesine çıkartılan gencin “sokağa çıkma yasağına ısrarla uymama” suçundan mahkum edildiği ve Longueness hapishanesine götürüldüğü bildirildi.