Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 488 kişiye korona virüs testi yapıldığını ifade ederken, 7 kişide korona virüs tespit edildiğini duyurdu.

KKTC’de toplam korona virüs vaka sayısı 77'ye ulaştı.