Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 488 kişiye korona virüs testi yapıldığını ifade ederken, 7 kişide korona virüs tespit edildiğini duyurdu.
KKTC’de toplam korona virüs vaka sayısı 77'ye ulaştı.
KKTC'de korona virüs vaka sayısı 77'ye yükseldi
01.04.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs vakaları 77’ye yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 488 kişiye korona virüs testi yapıldığını ifade ederken, 7 kişide korona virüs tespit edildiğini duyurdu.
Etiketler : KKTC,
693038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693038.aspx
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