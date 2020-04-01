Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.” dedi.