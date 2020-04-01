Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türkiye'den gelen yardımlar için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.