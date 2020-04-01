Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türkiye'den gelen yardımlar için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu
01.04.2020 - 21:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Çavuşoğlu,
693062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693062.aspx
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