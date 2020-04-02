Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüsün sıçradığı İtalya, virüsün Avrupa’daki merkezi haline gelmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Conte, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, “Ülke genelinde 13 binden fazla can kaybımız var. Bu hiçbir zaman kapanmayacak bir yara. Henüz tedbirlerimizi gevşetebilecek bir durumda değiliz. Bu nedenle karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatılması kararını imzaladım. Bunun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

İtalya’da 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın yarın son bulması bekleniyordu.