Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşı bulma çabaları son hız devam ederken bazı ülkeler virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkı tedbirlere başvuruyor. Virüs 183 ülkeye yayılırken dokuz yerde ise koronavirüs vakası tespit edilmedi. Virüsün görülmediği ülkelerle ilgili iki unsur öne çıkıyor. Tespit için önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür tartışmaları. İşte koronavirüsün görülmediği dokuz ülke: Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi Adası, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho.