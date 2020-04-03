Koronavirüsle mücadelede aşı bulma çabaları son hız devam ederken bazı ülkeler virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkı tedbirlere başvuruyor. Virüs 183 ülkeye yayılırken dokuz yerde ise koronavirüs vakası tespit edilmedi. Virüsün görülmediği ülkelerle ilgili iki unsur öne çıkıyor. Tespit için önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür tartışmaları. İşte koronavirüsün görülmediği dokuz ülke: Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi Adası, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho.
Bu ülkelerde hiç korona vakası yok
03.04.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya genelinde koronavirüsle savaş devam ediyor. Vaka sayısı bir milyona, can kaybı da 50 bine yaklaştı.
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693377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693377.aspx
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