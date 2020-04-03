Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre ilerleme kaydetmeyen Covid-19 hastalarından solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi. Hastanelerde kaynak sınırına ulaşıldığında, hangi hastalara bakım yapılacağına dair karar vermede doktorlara etik bir rehber sunma maksadıyla hazırlanan belgede, daha genç ve sağlıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Solunum cihazı (ventilatör) sayısının sınırlı olması sebebiyle birçok hastanın bakımının mümkün olmayabileceği belirtiliyor. Yetkililer, salgının hız kazanacağı dönemde ihtiyaç duyulan 30 bin yeni solunum cihazının sadece 30'unun gelecek hafta kullanıma girebileceğini belirtti.