Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanlıkları, Kovid-19’a yakalanan biri 70 diğeri 75 yaşındaki iki kadın ve yaşı 80'in üzerinde olan bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

NSW’nin Albury ve Wollongong, Victoria eyaletinin Melbourne kentlerinde yaşanan can kayıplarıyla ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Virüsün ilk görüldüğü ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 270 bin kişiye yapılan testlerde 5 bin 314 kişinin virüse yakalandığı, bunlardan 520’sinin iyileştiği kaydedildi.

- Emekli sağlık çalışanlarına göreve dönün çağrısı

Ülke genelinde yükselen can kaybı ve vaka sayısın yayılmasına karşı verilen mücadelede görevlendirilmek üzere, daha önce emekliye ayrılmış doktor, hemşire, eczacı ve ebelerin yanı sıra diğer alanlarda görev yapmış sağlık çalışanlarına göreve dönün çağrısı yapıldı.

Avustralya sağlık sisteminden son 3 yılda emekli olan ancak kayıtları bulunan yaklaşık 40 bin tecrübeli kişinin işe dönmesinin, Kovid-19’a karşı mücadele veren mevcut sağlık çalışanlarına destek ve moral vereceği belirtildi.

- Çalışanların çocuklarına ücretsiz bakım

Başbakan Scott Morrison, Kovid-19 nedeniyle gelir kaybı yaşayan işyerlerinin, çalışanlarına her iki haftada 1500 Avustralya Doları (Yaklaşık 900 Amerikan Doları) ödemesi için hazırladığı 130 milyar dolarlık maddi destek paketinin ardından çalışanların çocuklarına kreşlerde ücretsiz bakım hizmeti verileceğini açıkladı.

Çocuk bakımı sektöründeki yaklaşık 13 bin kreşe 1,6 milyar Avustralya Doları (Yaklaşık 970 milyon Amerikan Doları) destekte bulunacaklarını duyuran Başbakan Morrison, çalışan Avustralyalıları mümkün olduğu kadar işte tutmak istediklerini söyledi.

Sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte olduğu Avusturalya'da, yurt dışından gelenler zorunlu karantinaya alınıyor.

Ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

Acil durumlar dışında akraba ve ev ziyaretlerinin de yasaklandığı ülkede kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.